Manchmal ist es so einfach aus einem normalen Frühstück ein besonderes Erlebnis zu machen: mit Kinderriegel-Hörnchen geht das ganz einfach! Das Beste: alle Zutaten sind eigentlich immer zuhause. Denn fertiger Blätterteig hält sich locker zwei Wochen im Kühlschrank und ganz ehrlich – ein paar Kinderriegel sind in der Vorratskammer immer gut aufgehoben. Mehr sind für diese kleine Leckereiauch nicht nötig. Dafür ist es einfach genial am Samstagmorgen eine Tasse heißen Milchkaffee und ein ofenwarmes Croissant mit zartschmelzender Schokolade zu genießen.

Und so gehen die Kinderriegel Hörnchen:

1 Packung Blätterteig

4-6 Kidnerriegel

1 verquirltes Ei

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Utnerhitze vorheizen und ein Backblech mit einem Backpapier auslegen. Den Blätterteig ausrollen und in 6 gleich große Dreiecke schneiden. Jetzt in die Mitte der breiten Seite legen und den Teig vom schokobefüllten Ende her aufrollen, so dass die Schokolade vollständig vom Teig bedeckt ist. Dann die Croissants auf das Backblech legen und mit den verquirlten Ei bestreichen. Die Schoko-Croissants rund 15-20 Minuten backen. Dann kurz auskühlen lassen und dann ofenwarm genießen.