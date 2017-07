Browniekuchen mit Quarkcreme und Sommerbeeren

Für den Browniekuchen:

Backofen auf 180°C Ober- und Unterhitze vorheizen, Form mit Backpapier auslegen und einfetten. Schokolade und Kakao gemeinsam mit der Margarine schmelzen, leicht abkühlen lassen. Eier und Zucker rund 5 Minuten aufschlagen bis die Masse sehr hell wird. Ich habe das in der Kenwood* gemacht, das geht am einfachsten, die Masse ist richtig schön hell geworden und der Zucker hat sich gut aufgelöst.:)

Unter ständigem Rühren die Schoko-Margarine-Masse dazugeben. Mehl, Vanille, Salz und Natron vermengen und ebenfalls zur Eier-Schoko-Masse rühren.

Den Teig gleichmäßig in der Form verteilen, in die Mitte die gehackte, weiße Schokolade verteilen, leicht andrücken und mit Teig bedecken. Jetzt ab in den Ofen und für 40-50 Minuten backen. Wenn der Kuchen schon etwas dunkel ist, dann einfach mit etwas Alufolie abdecken. Den Browniekuchen dann auskühlen lassen

Quarkcreme:

Für die Quarkcreme Sahne und Puderzucker steif schlagen, Quark unterrühren und Vanilleextrakt hinzufügen. Creme von der Mitte her auf den abgekühlten Kuchen verteilen und mit den Sommer-Beeren dekorieren. Für etwa 1 Stunde in den Kühlschrank stellen, damit die Masse schön fest wird. Ich habe schnell ein Foto gemacht und deshalb ist die Quarkcreme auf dem Foto „weggelaufen“. Geschmeckt hat der Browniekuchen trotzdem genial und die Kollegen im Büro haben sich am nächsten Morgen richtig darüber gefreut.

Der Kuchen eignet sich übrigens auch perfekt als Geburtstagskuchen. Dazu würde ich den Kuchen aber über Nacht im Kühlschrank lagern, damit die Quarkcreme schön anzieht und die Geburtstagskerzen schön hält. Der Browniekuchen lässt sich übrigens auch super am Tag vorher vorbereiten, wenn es am nächsten Tag etwas hektisch wird.