Ciabatta backen: Einfach italienisch kochen!

Selbst gebackenes Ciabatta ist geschmacklich einfach nicht zu toppen und das Brot zählt absolut zu meinen Favoriten! Obwohl die italienische Küche nicht zu meinen Lieblingsküchen zählt. Pasta und Pizza bin ich seit meiner Zeit als Bedienung in der Regensburger L`Osteria immer noch leicht ein bisschen überdrüssig. Ich muss allerdings auch zugeben, dass ich schon immer Fan in der Kartoffel-Fraktion war und nicht zu den Pasta-Groupies gehört habe. Und ja, bevor ihr jetzt aufschreit! Die italienische Küche hat sooo viel mehr als „Pizza e Pasta“ zu bieten! Ciabatta zum Beispiel! Und dieses Rezept für Ciabatta hat mich sofort angelacht. Außerdem hatte ich noch geröstete Pinienkerne da, die wunderbar in das Ciabatta passen! Schmeckt einfach genial, aber ihr könnt auch Walnüsse, getrocknete Tomaten oder gehackte Peperoni in das Ciabatta geben.

Das braucht ihr, um Ciabatta selbst zu backen:

(ergibt 4 Brote)

10 EL warmes Wasser

1 Würfel Hefe

900 g Weizenmehl Typ 550

1 EL Olivenöl

1 gestrichener EL Salz

450 ml warmes Wasser

1 Hand voll gerösteter Pinienkerne (oder gehackter, gerösteter Haselnüsse, Walnüsse, getrockneter Tomaten oder Peperoni)

etwas Mehl zum Bestäuben und die Arbeitsfläche

Und so geht das Ciabatta:

Zubereitungszeit: 35 Minuten, Gehzeit: rund 2 1/2 Stunden, Backzeit: etwa 40 Minuten

In einer kleinen Schüssel die Hefe mit etwa 10 EL warmen Wasser zerbröseln und so lange verrühren bis sich die Hefe aufgelöst hat. In eine große Schüssel 500 g Mehl geben und die Wasser-Hefe-Mischung einrühren. Öl und Salz einrühren und in der Küchenmaschine* (oder einem echt stabilen Quirl mit Knethaken, ansonsten per Hand, dann doppelt so lange kneten) 7 Minuten kneten. Den Teig mit einem feuchten Küchentuch abdecken und 30 Minuten an einem warmen gehen lassen. Das restliche Mehl (400 g) einkneten und noch einmal in der Küchenmaschine 7 Minuten kneten. Danach den Teig wieder mit einem feuchten Küchentuch abdecken und an einem ruhigen Ort 30 Minuten gehen lassen.

Den Teig dann aus der Schüssel nehmen, auf der bemehlten Arbeitsfläche in 4 gleich große Portionen teilen und kurz durchkneten. Die Teiglinge zu länglichen Ciabatta-Broten formen, mit einem feuchten Küchentuch abdecken und die Brote 60-90 Minuten gehen lassen. Den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, je 2 Ciabattas auf ein mit Backpapier ausgelegtem Backblech legen, mit Wasser bestreichen und mit etwas Mehl bestäuben. Die Brote in der oberen und mittleren Schiene rund 40 Minuten backen. Das Ciabatta ist fertig, wenn sich das Brot hohl anhört, wenn ihr unten dagegen klopft.

Das Brot auf einem Kuchenrost etwas abkühlen lassen. Das Brot schmeckt lauwarm am besten, ihr könnt es aber auch in Scheiben schneiden, einfrieren, auftauen lassen und kurz im Toaster rösten bevor ihr es serviert. So habt ihr immer frisches, selbst gebackenes Brot zuhause.

*Amazon-Affiliate-Link