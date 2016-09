Blogevent: Give me five! Alles Liebe zum Blog-Geburtstag!

Happy Birthday! Obers trifft Sahne, der Foodblog von Petra wird 5 und wir gratulieren ganz herzlich und bedanken uns für wunderbare Rezepte aus Thüringen, Österreich und der restlichen Welt. Das Motto zum Blog-Geburtstag lautet „Give me five“. Fünf Zutaten, fünf Gänge, fünf Farben, fünf Komponenten auf dem Teller: Egal was, Hauptsache 5! Ich habe lange überlegt, was ich für Petra mache. Irgendwie habe ich nichts gefunden…Bis Schatzi auf die Idee mit den fünf Geschmacksrichtungen gekommen ist: Umami, salzig, bitter, sauer und süß. Eine interessante Ausgangsbasis! Da überlege ich weiter! Schließlich setzt sich jeder Esser und Koch (und somit auch jeder Foodblogger) intensiv mit wohl aufeinander abgestimmten Geschmäckern auseinander. Und heute weiß man, gegensätzliche Geschmacksrichtungen harmonisch miteinander zu kombinieren. Man denke nur an gesalzenes Karamell, ein Traum…

Blogevent „Give me five“ oder: Fünf Geschmäcker machen´s aus!

Ich habe dann überlegt, welche Zutaten und Gerichte jeweils zu den fünf Geschmacksrichtungen passen. Zu „bitter“ habe ich am schnellsten etwas gefunden: Ein Chicoree-Salat sollte es werden.

Für „salzig“ habe ich mich für „Tirsche“ entschieden. Das ist salzig eingelegtes Gemüse wie Weißkohl, Gurken und Karotten. Das bekommt ihr in jedem türkischen Supermarkt und besonders im Sommer ist diese kleine Beilage echt erfrischend!

Als „saurer“ Beitrag kommt ein klassischer Salat von uns auf den Tisch. Wir lieben ihn! Einerseits weil er schnell gemacht ist und andererseits weil man ausser Tomaten keine frischen Zutaten braucht: Wovon ich rede? Von unserem Tomaten-Oliven-Salat!

Jetzt gehts weiter zu „umami„. Das war gar nicht so schwer wie ich zuerst dachte. Ein lauwarmer Salat aus gebratenen Pilzen, mariniert mit etwas Sojasauce und Sesamöl. Leeeecker!!!

Wenn ihr noch ein bisschen Platz habt, dann folgt jetzt als krönender, „süßer“ Abschluss ein Melonensalat.

Und jetzt? Jetzt wird gefeiert! Alles Liebe, Petra, mach´weiter so!

Und ich freue mich, wenn ihr auch einen Ausflug in die Welt der Geschmäcker unternehmt! Welches Gericht, welchen Geschmack habt ihr am liebsten?