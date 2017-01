Die Top 10 der Liefer-Restaurants und Gutscheine dafür zu gewinnen!

Heute gibt es etwas zu gewinnen! Nämlich 10 Gutscheine im Wert von 10 Euro für jedes Restaurant in Deutschland, das bei lieferheld.de ist. Das heißt, einer heißen, leckeren Pizza auf der Couch beim nächsten Mädelsabend steht nichts mehr im Wege! Oder ihr habt mehr Hunger auf Burger? Kein Problem! Auch das findet ihr bei Lieferheld! Und das Beste: Beim Lieferheld Award wurden die Restaurants ausgezeichnet, die ihre Gerichte besonders schnell und heiß ausliefern! Ihr könnt euch also zwischen den besten liefernden Restaurants in eurer Nähe entscheiden! Eine geniale Sache!

Um einen Gutschein zu gewinnen, müsst ihr unter diesem Beitrag einfach einen Kommentar hinterlassen und schreiben, wo und was ihr am liebsten zum Essen bestellt. Unter allen Teilnehmern verlose ich dann 10 Gutscheine im Wert von 10 Euro für www.lieferheld.de Ich bin gespannt, wo und was ihr am liebsten bestellt! Ich drücke euch die Daumen und wünsche euch viel Glück!

Und hier sind sie, die Gewinner des Lieferheld Awards:

Das sind die Top 10 Lieferservices in Deutschland

Platz 1: Pizzeria Va Bene in Datteln

Platz 2: Pizzeria Orizzaa in Marl

Platz 3: Habba Habba in Berlin

Platz 4: Bistro Central in Marktoberdorf

Platz 5: EPIS in Berlin

Platz 6: Ristorante Piccolo in Planegg

Platz 7: Pizza Station in Landau in der Pfalz

Platz 8: Bombay Tandoori in Veitsbronn

Platz 9: Pizzeria Calabria in Dortmund

Platz 10: Pizzeria Portofino in Duisburg

Hier einige Infos zum Lieferheld Award: Anders als bei üblichen Best-of-Listen erfolgen die Auszeichnungen nicht auf Basis subjektiver Abstimmungen, sondern gesicherter Daten. So geht die diesjährige Lieferkrone nicht etwa nach Hamburg, Berlin oder München. Deutschlands bestes Restaurant mit Lieferservice darf sich ab sofort die Pizzeria Va Bene im rund 35.000 Einwohner zählenden Datteln in Nordrhein-Westfalen nennen. Nicht weniger als 8.000 Partner-Restaurants landesweit, jährlich weit über 30 Millionen ausgelieferte Gerichte und mehr als 500.000 individuelle Nutzerbewertungen bislang 2016 – auf dieser Grundlage kürt Lieferheld erneut die Top 500 Lieferservices in Deutschland.

So wurde die Pizzeria Va Bene in Datteln nun zu Deutschlands bestem Restaurant mit angeschlossenem Lieferservice gekürt. Platz zwei belegt die Pizzeria Orizzaa im ebenfalls nordrhein-westfälischen Marl, gefolgt von dem Bronze-Gewinner und Vorjahressieger – dem Berliner Kult-Lieferservice für orientalische Speisen Habba Habba.

Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel