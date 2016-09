Tom Ka Gung: Scharf, schärfer, asiatisch

Es ist schon einige Zeit her, dass ich dieses Rezept für eine Tom Ka Gung entwickelt habe, aber sie ist seitdem zu einem Dauergast bei uns geworden. Auch wenn ich sie ehrlich gesagt, jedes Mal etwas anders mache. Denn das ist das wunderbare an der Tom Ka Gung! Sie verträgt es locker, dass man improvisiert. Keine Garnelen im Haus? Egal, es geht auch mit Hühnchen oder gleich ganz ohne! Ein Stück Zucchini, ein paar Tomaten und einige Champignons sind am Wochenende übrig geblieben? kein Problem für eine Tom Ka Gung! Sie schmeckt einfach grandios! Probiert sie aus!

Das braucht ihr für eine Tom Ka Gung:

(für 4 Personen)

500 ml Hühner- oder Gemüsebrühe

1 Dose à 400 ml Kokosmilch

1 EL Erdnussöl

1 EL Currypaste (rot, grün, gelb)

1 daumengroßes Stück geschälter und grob gehackter Ingwer (zur Not geht auch 1 EL getrockneter, geriebener Ingwer)

2-3 Stängel in Ringe geschnittenes Zitronengras

Saft von 1-2 Limetten

1 rote Chili in Ringe geschnitten (ergibt mittelscharf, ihr könnt euch aber auch erst langsam rantasten wie scharf ihr es mögt und erstmal weniger nehmen)

4 getrocknete Kaffirlimettenblätter

1 in Scheiben geschnittene Karotte

4-6 El Fischsauce

1 EL brauner Zucker

1 kleine Zehe feingehackter Knoblauch

1 fein gehackte Schalotte (es geht auch eine normale Zwiebel, ich habe zwei Lacuhwiebeln genommen)

1 Hand voll Kirschtomaten

6-8 große Garnelen

200 – 300 g geviertelte, gemischte Pilze (Champignons, Austernpilze, Shitake oder Mu-Err-Pilze) geviertelt

Sojasauce nach Belieben

Und so geht die Tom Ka Gung:

#So lange wie die Zutatenliste ist, so einfach ist die Zubereitung! Versprochen! In einem großen Topf einfach die Brühe und die Kokosmilch bei mittlerer Hitze sanft zum Köcheln bringen. Currypaste, Erdnussöl, Fischsauce, Limettensaft, Schalotte, Knoblauch, Ingwer, brauner Zucker,Kaffirlimettenblätter, Chili, Pilze und Karotten dazugeben und alles sanft 15 Minuten köcheln lassen. Am Ende der Kochzeit die Kirschtomaten und Garnelen dazugeben und noch für 5 Minuten mit köcheln lassen bis die Garnelen gar sind. Eventuell mit Brühe, Chili oder Sojasauce abschmecken und servieren.

Welche Rezepte habt ihr, um Reste zu verwerten? Ich freue mich auf eure Tipps,

liebe Grüße Johanna!