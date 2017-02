So zart, so fein! Kalbstafelspitz aus dem Schnellkochtopf!

Es gibt Gerichte, die sind gut für die Seele und die Figur. Magerer, butterzarter Tafelspitz vom Kalb zum Beispiel. Ein Gedicht! An Feiertagen ist der Tafelspitz immer ein gern gesehener und gegessener Klassiker. Wenn man dafür nicht immer stundenlang in der Küche stehen würde! Schließlich wird das Fleisch umso zarter und weicher, je länger und leiser es vor sich hin simmert. Gern auch mal 3-4 Stunden bei schwacher Temperatur. Der Nachteil dieses Gerichts? Die Köchin stehe eigentlich größtenteils in der Küche, prüft, probiert und beobachtet das Gelingen des Tafelspitz. Aus und vorbei! Denn mit einem Schnellkochtopf gibt es zarten Tafelspitz und die Köchin hat ganz entspannt auch noch Zeit für ein nettes Gespräch und ein Glas Wein. So liebe ich kochen! Deshalb habe ich das Rezept für den Kalbstafelspitz aus dem Kochbuch von Florian Lechner „Die neue Bayerische Küche“ kurzerhand umgekrempelt und auf den Schnellkochtopf angepasst. Und ich muss sagen: Ich liebe ihn! Den Schnellkochtopf! Ich werde ihn immer und immer wieder benutzen. Für butterzarten Tafelspitz. Für Brühen. Für Suppen. Für Kartoffeln. Für Bohnen. Für Linsen. Für Suppenfleisch. Für Rinderzunge. Immer und immer wieder! Denne r ist genial. Anstatt einer Kochzeit von mehreren Stunden reduziert der Schnellkochtopf, das Ganze auf rund 40 Minuten. Ich geben ihn nicht mehr her! Schließlich will ich noch ganz oft zarten, feinen Kalbstafelspitz mit Meerettich-Sauce haben!

Zutatenliste für butterzarten Tafelspitz aus dem Schnellkochtopf:

Zubereitungszeit: 1 Stunde 10 Minuten im Schnellkochtopf*

1,2 kg Tafelspitz vom Kalb

4 EL Butterschmalz

Salz

1 Zwiebel oder 2-3 Schalotten

2 Karotten

1 reife, große Tomate

150 g Knollensellerie

1 Petersilienwurzel

1/2 Stange Lauch

2 Lorbeerblätter

1 Knoblauchzehe

5 Wacholderbeeren

6-8 schwarze Pfefferkörner

4 Petersilienzweige

1 l Wasser

etwas Zitronenschale (nach Belieben, ich lasse sie weg, weil ich Zitrusgeschmack nicht so mag)

Für die Meerettich-Sauce zum Tafelspitz:

rund 4 cm von einer frischen Meerettich-Stange, fein gerieben (Vorsicht! Der Meerettich ist frisch wirklich verdammt scharf!!!)

die abgeseihte Brühe vom Tafelspitz

250 g Sahne

Salz

Pfeffer

Und ihr braucht am besten einen großen Schnellkochtopf, dann geht der Tafelspitz in 1 Stunde. Ich habe den Schnellkochtopf von Fissler, er fasst 3,5 Liter. Das ist für uns genau die richtige Menge! Ansonsten steht ihr mit einem normalen Kochtopf rund 3 Stunden in der Küche.

Und so geht der Tafelspitz:

Ich habe das heute Mal in Bildern für euch zusammengefasst. So ist es für euch hoffentlich ein bisschen übersichtlicher und nachvollziehbarer. Was meint ihr?

Zuerst jedoch das Fleisch aus dem Kühlschrank nehmen und auf Raumtemperatur kommen lassen und mit einem Küchenpapier trocken tupfen. Als nächstes die Zwiebel oder Schalotten häuten und in Ringe schneiden. Das restliche Gemüse waschen, schälen und ebenfalls in grobe Stücke schneiden. Die Tomate waschen und vierteln. Die Petersilienzweige ebenfalls waschen und in grobe Stücke schneiden.

Wie gesagt, nehme ich zum Anbraten lieber Butterschmalz. Ich finde es schmeckt einfach besser als Öl. Ihr könnt aber auch einfach 4 EL neutrales Pflanzenöl wie Rapsöl oder Sonnenblumenöl verwenden. Darüber, ob und welches Öl man benutzt, scheiden sich die Geister. Ich werde für euch mal einen Experten dazu befragen.

Den Tafelspitz mit der Hautseite (oder der Fettseite) zuerst anbraten, dann rundherum von allen Seiten kurz scharf anrösten. Ihr könnt das überigens gleich alles in dem Schnellkochtopf erledigen! Das geht wunderbar. Denn der Topf erhitzt das Butterschmalz und das Bratgut ordentlich und schnell. Außerdem ist der Topf schön hoch, das verhindert, dass ihr überall kleine, schmerzhafte Fettverbrennungen abbekommt.

Das Anbraten und Schnibbeln des Gemüses war schon der größte Teil der Arbeit. Das Gemüse in den Schnellkochtopf zum Fleisch geben und kurz mit anbraten.

Dann das ganze mit Wasser ablöschen und aufgießen. Dann die Gewürze noch dazu geben, also die Lorbeerblätter, die Wacholderbeeren, die Pfefferkörner, die Petersilienzweigen, den Knoblauch und die Zitronenschale dazugeben. Jetzt heißt es, Deckel drauf und entspannen!

Auf Stufe 2 habe ich das Fleisch und das Gemüse für rund 40 Minuten im Schnellkochtopf gehabt. Danach habe ich den Topf vorsichtig abgedamft und aufgemacht. Dabei ist mir schon ein köstlicher Geruch in die Nase gestiegen! Eine Perfekte Brühe und Grundlage für die Sauce zum Tafelspitz! Das Fleisch ist butterzart und fällt fast von der Gabel!

Jetzt das Fleisch aus der Brühe heben und in Alufolie eingewickelt kurz ruhen lassen. Das Gemüse von der Brühe abseihen. Zur Brühe den geriebenen Meerettich geben, mit der Sahne einmal aufkochen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Denn Tafelspitz in rund 0,5 cm dicke Scheiben schneiden, etwas Sauce darauf geben und mit Salzkartoffeln servieren! Ein Gedicht!

