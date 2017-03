Tabouleh, aber mit Linsen!

Ich habe euch ja schon ein paar Mal von dem „Orient – köstlich vegetarisch„*-Kochbuch vorgeschwärmt (wer mir auf Instagram folgt (@dinner4friends_johanna) hat schon gesehen, dass ich einiges aus dem Kochbuch probiert habe. Diesmal gibt es aus Salma Hage`s Buch das Tabouleh mit Linsen. Wie soll ich sagen? Es schmeckt einfach alles fantastisch und mir fehlt bei der vegetarischen, orientalischen Küche das Fleisch überhaupt nicht.

Die Rezepte sind ausgewogen, funktionieren und schmecken einfach genial, weil abseits des gewohnten Geschmacks. Ich habe euch schon einiges aus ihrem Kochbuch gezeigt, darunter das Ayran oder den Avocado-Dip. Demnächst kommt auch noch der orientalischer Reissalat, Zatar-Schnecken und mein absoluter Liebling: Cranberry-Reis mit gebratenen Süßkartoffelspalten. Einfach und lecker! Und auch wenn Tabouleh mit Linsen mit ganz so fotogen ist, zählen für mich doch die inneren Werte. Und die überzeugen auf der ganzen Linie. Am besten ihr probiert das Rezept einfach mal aus. Es passt als Beilage oder Salat.

Und das braucht ihr für das Linsen-Tabouleh:

Zubereitungszeit: 25 Minuten

100 g grüne Linsen, gespült

250 ml Gemüsebrühe (mehr Brühe nach Belieben)

1 Zwiebel, fein gehackt

1 kleiner Bund glatte Petersilie, fein gehackt

12 Cocktailtomaten, geviertelt

1 kleine Knoblauchzehen, fein gehackt

Saft einer Zitrone

2 EL Olivenöl

1 TL Baharat

1 TL gemahlener Kreuzkümmel

Salz und Pfeffer

Der aufwändigste an diesem Gericht ist es, die Linsen zu kochen. Sind sie gar, dann geht es ganz schnell! VOn daher eignet sich das Essen auch als schnelles Feierabendgericht. Die Linsen in der Gemüsebrühe kochen bis sie gar sind oder im Schnellkochtopf* schnell garen. Dann in einer großen Schüssel die Zwiebel, Cocktailtomaten, Petersilie, Baharat, Zitronensaft, Kreuzkümmel glatt rühren und die Linsen dazugeben. Am Schluss noch mit Salz und Pfeffer abschmecken. Fertig! Guten Appetit aus der Dinenr4Friends-Küche.

*Amazon-Affiliate-Link