Snickers-Torte mit Karamell, Schokolade, Erdnüssen

Es gibt besondere Anlässe, die nach einerm besonderen Rezept, einer besonderen Torte, schreien. Und die Snickers-Torte ist so eine Torte. Das was mich bei diesem Rezept sofort überzeugt hat, war dass es nicht erforderlich ist stundenlang zu dekorieren und zu garnieren. Die Torte ist relativ schnell gemacht und geschmacklich echt genial für Schokofans!

Zutaten für die Snickers-Torte braucht ihr:

Für den Biskuitboden:

5 Eier

150 g Zucker

1 Prise Salz

100 g Mehl

40 g Kakaopulver

2 EL Stärke

1 TL Backpulver

Für die Füllung:

4 Blatt Gelatine

500 g Frischkäse

100 g Karamellsauce

1/2 TL flüssiges Vanillearoma

150 g Sahne

120 g Erdnüsse (wenn möglich, nicht gesalzen)

Für das Topping:

200 g Nussnougat

2 EL Kakaopulver

4-5 EL Sahne

4-5 EL Karamellsauce

1-2 Schoko-Riegel wie Snickers

2 EL gesalzene Erdnüsse

Zubereitungszeit: 50 Minuten plus 30 Minuten und 4 Stunden Kühlzeit

Den Backofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, eine Springform (24 cm) mit Backpapier auslegen und einfetten.

Die Eier trennen und das Eiweiß mit Zucker und einer Prise Salz zu einem glänzenden, schnittfesten Eischnee schlagen. Mehl mit Kakaopulver, Stärke und Backpulver sieben und dann in mehreren Portionen abwechselnd mit den Eigelben unter den Eischnee heben.

Den Teig in die vorbereitete Springform füllen, glatt streichen und für 30-50 Minuten im Ofen (das kommt auf euren Ofen an) backen. Die Stäbchenprobe machen, den Kuchen aus dem Ofen nehmen, vorsichtig aus der Form lösen und auskühlen lassen. Wenn der Kuchen vollständig ausgekühlt ist, am besten über Nacht auskühlen lassen. Den Kuchen dann waagrecht in der Mitte halbieren.

Für die Füllung der Snickers-Torte braucht ihr:

Die Gelatineblätter mit kaltem Wasser bedecken und einweichen lassen. Frischkäse mit Karamellsauce und Vanilleextrakt glatt rühren. Die Gelatine ausdrücken und in einem Topf auf mittlerer Temperatur unter ständigem Rühren in 2 EL Wasser auflösen. 3 EL Frischkäse unterrühren und die Gelatinemischung unter die Frischkäse-Mischung rühren. Die Sahne steif schlagen und mit den Erdnüssen unter die Frischkäse-Karamell-Gelatinemischung unterheben.

Jetzt die Torte füllen und kühl stellen. Gegebenenfalls einen Tortenring um die Tortenböden legen. Dazu die Tortenböden nehmen und auf den unteren Tortenboden gleichmäßig die Creme verteilen. Den oberen Tortenboden vorsichtig darauf setzen und die Torte für mindestens 4 Stunden kühl stellen.

Für die Dekoration der Snickers-Torte braucht ihr:

Nougat in einem Topf auf niedriger Temperatur (oder in der Mikrowelle) schmelzen. Die Sahne unter das Nougat glatt rühren, danach das Kakaopulver einrühren. Cremig rühren, etwas abkühlen lassen und in der Mitte der Torte verteilen. Danach die restliche Karamellsauce auf der Torte verteilen. Die Snickers-Riegel in mehrere Teile schneiden und auf der Torte arrangieren. Zum Schluss die Torte noch mit einigen Erdnüsse garnieren.

Fertig ist eine wirklich grandiose Torte für besondere Anlässe -zum Beispiel Muttertag!

Liebe Grüße

Johanna