Schokoladentorte mit Himbeeren

Ich bin ein Chocoholic. Und ich muss sagen, ich will das auch gar nicht ändern, da würde ich nur das eine Laster gegen ein anderes eintauschen. Oder ich würde gar griesgrämig werden, weil ich auf Schoki verzichte. Deshalb kommt mir diese Schokotorte mit Himbeeren nach meinem Lieblingskoch Johann Lafer ganz recht! Das Rezept habe (wie so viele) aus seinem Buch „Meine besten Rezepte„. Aber weil ich keinen Alkohol in Süßspeisen, Kuchen, Torten und Co mag, habe ich das Rezept ganz leicht abgewandelt und an unseren Geschmack angepasst. Was soll ich sagen? Die Torte war ein voller Erfolg und ich werde sie bestimmt wieder machen!

Das braucht ihr für die Schokotorte mit Himbeeren:

Für eine hohe Springform à 20 cm*, für 6 Personen, Zubereitungszeit 1 1/2 Stunden plus 3 Stunden, besser über Nacht, Kühlzeit

Für den Teig:

50 g Margarine

25 g Zucker

50 g weiße Schokolade

2 Eigelb

15 g Walnüsse

3 Eiweiß

35 g Zucker

2 EL Mehl

etwas Margarine zum Einfetten der Backform

Für die Creme:

100 g Vollmilchkuvertüre

60 g Zartbitterkuvertüre

1 Ei

50 g Zucker

2 Eiweiß

200 g Sahne

2 EL Kakaopulver

1 Schälchen (à 125 g gewaschene und verlesene Himbeeren)

So geht die Torte:

Für den Teig Margarine und Zucker schaumig schlagen. Dan Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und die Springform mit Backpapier auskleiden und einfetten. Die weiße Schokolade grob zerhacken und in einer Schüssel über dem heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen. Zu der Margarine-Zucker-Mischung nach und nach die geschmolzene Schokolade und die Eigelbe dazugeben. Die Walnüsse im Mixer* fein mahlen. Die Eiweiße und 35 g Zucker steif schlagen und die 2 EL Mehl abwechselnd mit den gemahlenen Walnüssen unter das steife Eiweiß unterheben. Am Ende die Schokoladenmasse unter die Eiweiß-Mehl-Walnuss-Mischung heben. Den Teig in die Springform füllen, glatt streichen und den Kuchen rund 30 Minuten backen. Die Stäbchenprobe machen und wenn der Kuchen fertig ist, in der Form auskühlen lassen.

Für die Creme die Vollmilch- und Zartbitterkuvertüre grob hacken und in einer Schüssel, über einem heißen Wasserbad unter Rühren schmelzen und beiseite stellen. Dann das Ei und den Zucker über heißem Wasserbad schaumig schlagen und langsam die geschmolzene Schokolade dazugeben.

Am Ende in einer Schüssel die Eiweiße steif schlagen, in einer weiteren Schüssel die Sahne steif schlagen. Beides nacheinander vorsichtig unter die Schokocreme heben. Dann die Creme gleichmäßig auf dem Tortenboden verteilen und glatt streichen. Die Torte im Kühlschrank mindestens 3 Stunden, besser über Nacht kalt stellen.

Vor dem Servieren die Torte mit Kakao bestäuben und die Himbeeren schön darauf verteilen. Fertig ist die Schokobombe! Ich liebe es! Habt ihr ein Rezept für eine Chocoholic-Torte, das ihr gern hier lesen/ sehen würdet?

Liebe Grüße aus der Dinner4Friends-Küche!

