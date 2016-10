Den Sommer im Brot: Saatensonne backen

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei uns dürfen im Brot gern Sonnenblumenkerne, Nüsse, Leinsamen, Sesam drin sein – eine Saatensonne ist also genau das richtige Brot für uns! Auch wenn ich damit zu kämpfen habe, dass mein Brot die Form behält, schmeckt es fantastisch!

Und noch ein paar Worte zu #fürmehrRealitätimInternet: Meine Brotteige gehen zwar wunderbar auf, aber oft besitzen sie nach der Gare noch nicht genügend Gerüst, um stabil zu bleiben. Obwohl ich die Garzeit schon reduziere, damit ich nicht mehr so stark mit Übergare kämpfen muss. Deshalb fällt mein Brot in die Kategorie: Schmeckt köstlich, echt wunderbar, aber sieht halt nicht wie ein industriedesigntes Produkt aus. Deshalb habe ich mir für die Zukunft eine schöne Brotbackform von Riess gegönnt. Dann gibt es zwar kein frei geschobenes Brot mehr, sondern ein Kastenbrot aber das tut dem Geschmack mit Sicherheit keinen Abbruch! Sobald ich es ausprobiert habe, werde ich euch ein Foto davon posten!

Und das braucht ihr, um Saatensonne zu backen:

Zubereitungszeit: 20 Minuten plus 1 3/4 Stunden Quell- und Gehzeit, 16 Stunden Reifezeit, 7 Minuten Knetzeit, 1 Stunde Backzeit

Für den Sauerteig:

75 g Roggenmehl 1150

60 g Wasser

10 g Roggenanstellgut

Alle Zutaten miteinander verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind und abgedeckt bei Raumtemperatur 16 Stunden reifen lassen.

Für das Brühstück:

60 g Sonnenblumenkerne (geröstet)

40 g Sesam (geröstet)

40 g Leinsamen

140 g Wasser

Sonnenblumenkerne und Sesam in einer Pfanne ohne Fett anrösten bis sie anfangen zu duften. Alle Saaten mit dem Wasser übergießen und 1-2 Stunden quellen lassen.

Für den Hauptteig:

Sauerteig

Brühstück

40 g Roggenmehl 1150

250 g Weizenmehl T65 oder 550

200 g Dinkelvollkornmehl

260 g Wasser

13 g Hefe

12 g Salz

1 TL flüssiges Backmalz

Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen zum Wälzen

Alles zusammen in der Küchenmaschine* 7 Minuten kneten (mit der Hand mindestens doppelt so lange kneten). Den Teig mit Frischhaltefolie abgedeckt 30 Minuten bei Raumtemperatur ruhen lassen.

Danach den Teig rund wirken und die Oberfläche mit Wasser bepinseln und in der Saatenmischung (je 1/3 Sonnenblumenkerne, Sesam, Leinsamen) wälzen. Den Teigling dann in einen gut bemehlten Gärkorb legen und mit Frischhaltefolie abgedeckt rund 1 1/4 Stunden zur Gare stellen (bei der angestellten Ofenlampe erreicht man die perfekte Temperatur zwischen 30 und 32 Grad).

Und jetzt gehts ab in den Ofen

Den Backofen dann auf 250 Grad vorheizen, den Teigling vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und einschneiden, auf die 2. Schiene von unten in den Backofen schieben und 15 Minuten anbacken, bis die Saatensonne die gewünschte Bräune erreicht hat. Dann die Temperatur auf 180 Grad senken und weitere 45 Minuten fertig backen. Zwischendrin immer wieder Schwaden (also mit einer Blumenspritze Wasserdampf in den Backraum spritzen). 15 Minuten vor Ende der Backzeit die Backofentür öffnen und die Feuchtigkeit herauslassen.

Das Brot ist fertig, wenn man auf der Unterseite klopft und es sich hohl anhört. Die Saatensonne auf einem Kuchenrost über Nacht auskühlen lassen.

