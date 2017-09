Rübli Gnocchi hören sich einfach lustig an, finde ich! Deshalb ist mir das Rezept beim Durchblättern vom Expresskochen for Family* gleich in die Augen gesprungen und es stand sofort auf meiner Ausprobier-Liste. Da man für dieses Gericht wirklich nicht viel braucht und man nicht einmal 25 Minuten für die Zubereitung braucht, habe ich es nach einem Bürotag schnell gekocht. Und es hat sich gelohnt. Es hat super geschmeckt und die Sachen mit den Karotten kam super an!

Wie gesagt, ist das ein echt schnelles, unkompliziertes Abendessen. Also Daumen hoch für das Rezept. Aus dem Buch habe ich übrigens noch einige andere Dinge nachgekocht: Das süße Couscous für das Frühstück, Kartoffel Maissuppe, gegrillter Lachs mit Erbsenstampf und viele mehr. Das Buch kann ich euch echt empfehlen, es hat den Praxistest absolut bestanden!

Zutaten für die Rübli Gnocchi:

Zubereitungszeit: 25 Minuten

400 g Karotten

1 Zwiebel

250 Kirschtomaten

50 Parmesan

2 EL Mandelblättchen

2 EL Olivenöl

Salz

1/2 TL Honig

500 g frische Gniocchi aus dem Kühlregal (es macht einen riesigen Unterschied, ob ihr Gnocchi aus dem Kühlregal nehmt oder diese vertrocknete, vakumierte Lagerware, die grausam schmeckt wie ich finde)

100 g Doppelrahmfrischkäse

Pfeffer

Und so gehen die Rübli-Gnocchi:

Karotten waschen, putzen und grob raspeln. Das habe ich natürlich in der Kenwood* gemacht. Zwiebel schälen und fein würfeln. Tomaten waschen und halbieren. Parmesan fein reiben- auch das habe ich natürlich mit der Kenwood* gemacht. Mandeln bei mittlerer Temperatur in einer Pfanne ohne Fett anrösten bis sie goldbraun sind (bei mir sind sie leider ein bisschen dunkel geworden) und dann aus der Pfanne nehmen. In einem großen Topf Salzwasser zum Kochen bringen und die Gnocchi nach Packungsanleitung kochen. 100-120 ml vom Gnocchi-Kochwasser abmessen und beiseite stellen. In einem großen Topf das Öl erhitzen und Zwiebelwürfel glasig andünsten. Karottenraspel dazugeben und gute 5 Minuten mitdünsten. Honig und 1/2 TL Salz zu den Karottenraspel geben und gut unterrühren. Tomaten dazugeben und unter Rühren weitere 4 Minuten dünsten. Gnocchi-Kochwasser zu den Karottenraspeln geben, Frischkäse einrühren und Parmesan dazugeben und unterrühren bis sich der Parmesan geschmolzen ist. Sauce mit Salz und Pfeffer abschmecken. Gnocchi unter die Sauce geben und dann portionsweise mit den gerösteten Mandeln servieren.

