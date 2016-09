Roggenmischbrot selbst backen

Selbst gemachtes Roggenmischbrot – eigentlich jedes selbst gebackenes Brot- ist einfach ein kleiner Schatz! Es riecht fantastisch, wenn es frisch aus dem Ofen kommt, die Kruste knuspert beim Aufschneiden und man braucht nicht mehr als ein bisschen Butter auf dieser einer Scheibe Brot. Und schon fühlt man sich angekommen, glücklich über dieses kleine Stück frische gebackenes Brot.

Zutaten für das Roggenmischbrot:

Zubereitungszeit: 30 Minuten plus 17 1/2 Stunden Gehzeit und 55 Minuten Backzeit

Für den Sauerteig:

205 g Roggenmehl 1150

205 g Wasser

20 g Roggenanstellgut (von dem angesetzten Sauerteig aus dem Kühlschrank)

Für den Vorteig:

265 g Weizenmehl 1050

250 g Wasser

3 g Hefe

Für den Hauptteig:

Sauerteig

Vorteig

200 g Roggenmehl 1150

7 g frische Hefe

15 g Salz

Und so geht das Roggenmischbrot:

Die Zutaten für den Sauerteig in einer kleinen Schüssel miteinander verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind. Den Teig dann bei Zimmertemperatur (um die 25 Grad Celsius) mit Klarsichtfolie bedecken und 16 Stunden reifen lassen.

Die Zutaten für den Vorteig ebenfalls miteinander verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind, mit Klarsichtfolie abdecken und erst für 2 Stunden bei Zimmertemperatur gehen lassen und dann im Kühlschrank weitere 14 Stunden gehen lassen.

Am Backtag für den Hauptteig den Sauerteig, den Vorteig und die restlichen Zutaten für 7 Minuten in der Küchenmaschine kneten (per Hand mindestens doppelt so lange kneten). Ich lasse hier meine Kenwood* ran, denn sie kann den schweren Brotteig ganz einfach und gleichmäßig kneten.

Den Teig dann mit Klarsichtfolie abdecken und bei Zimmertemperatur 30 Minuten ruhen lassen. Den Teig dann kurz kneten, rund formen und in einen gut bemehlten Gärkorb eine Stunde gären lassen. Bei mir reicht die Gare bei Zimemrtemperatur, der Teig geht dann sehr ordentlich auf. Wenn bei euch der Teig nicht aufgehen mag, dann stellt den Gärkorb in den Ofen und stellt nur die Ofenlampe an. Das bringt den Ofen auf 30-32 Grad, eine gute Temperatur für die Gare.

Den Backofen auf 250 Grad vorheizen. Das Backblech mit Backpapier auslegen und den Teigling vorsichtig darauf stürzen und etwa 1 cm tief kreuzweise einschneiden und auf der 2. Schiene von unten in dem Backofen schieben und 15 Minuten backen, bis die gewünschte Bräune erreicht ist. Danach die Temperatur auf 180 Grad senken und das Brot in weiteren 40 Minuten fertig backen. Zwischendurch immer mal wieder schwaden. Also mit einer Blumenspritze etwas Wasser an die Wände des Backofens spritzen. Um zu prüfen, ob das Brot fertig ist, das Brot aus dem Ofen nehmen und auf die Unterseite klopfen (Vorsicht! Sehr heiß!), wenn es hohl klingt, ist das Brot fertig. Das fertige Brot auf einem Küchenrost auskühlen lassen. Fertig für den Genuss!

