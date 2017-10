Ein Pinterest Rezept im Test: pull apart bread

Pinterest Rezepte sehen in den meisten Fällen sehr ansprechend aus. Von Zeit zu Zeit probiere ich ein Pinterest Rezept aus und schaue, ob das Rezept neben der äußeren Erscheinung auch die inneren Werte wie Geschmack, Machbarkeit und Anleitung stimmen.

Pinterest Rezept Test: pull apart bread

Schon öfter ist mir das pull apart bread bei den Pinterest Rezepten angezeigt worden und ich habe mir das Rezept gemerkt, damit ich es ausprobiere.

Da das pull apart bread echt einfach ist und nicht viele Zutaten braucht, habe ich mitten im Umzugsstress diesen warmen, leckeren Snack gemacht. Eigentlich kann man das pull apart bread mit vielen verschiedenen Zutaten machen, wichtig sind vor allem Butter oder Kräuterbutter, gehackten Frühlingszwiebeln, Schnittlauch oder Petersilie. Das Wichtigste ist aber Käse.

Ich zeige euch mal, wie ich das Pinterest Rezept für pull apart bread gemacht habe:

1 Laib Brot (Mischbrot oder ähnliches)

6 Scheiben Käse (ich habe Gouda genommen)

2 Frühlingszwiebeln, geputzt und gehackt

6 EL Kräuterbutter

Zubereitungszeit: 20 Minuten, plus 20 Minuten Backzeit

Zuerst den Ofen auf 160 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit Backpapier auslegen. Das Brot jeweils kreuz und quer von oben einschneiden, so dass ein rautenförmiges Muster entsteht. Dabei aber aufpassen, dass man die Kruste am Boden des Brotes nicht einschneidet. Eingeschnittene Würfel unten mit der Kräuterbutter bestreichen. Gehackte Frühlingszwiebeln (oder andere Füllung) gleichmäßig einfüllen. Am Schluss die Käsescheiben in kleinere Stücke schneiden, so dass die Käsescheiben gut in die Zwischenräume passen. Käsescheiben zwischen die Brotwürfel stecken. Das Brot nun auf das Backblech legen und in die Mitte des Backofens schieben. Brot rund 20 Minuten backen, auf jeden Fall bis der Käse schön geschmolzen ist und leicht blasen wirft. Am besten gleich servieren.

Einfach das Brot in die Mitte vom Tisch stellen, damit sich jeder einen Würfel nach dem anderen aus dem Brot ziehen kann. Wer gern an der Kruste vom Brot knabbert, für den ist natürlich der Boden das Beste:)

Mein Fazit für dieses Pinterest Rezept: Es funktioniert wirklich so und sieht so aus, wie auf Pinterest. Außerdem ist es einfach zu machen und schmeckt gut. Deshalb ein Daumen hoch für das pull apart bread Rezept von mir!

