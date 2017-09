Pikante Blätterteig Schnecken: schnell & lecker

Es gibt eigentlich nichts schnelleres als einen fertigen, neutralen Blätterteig in pikant gefüllte Blätterteig Schnecken zu verwandeln. Wenn es nach Feierabend mal schnell gehen muss, ich aber trotzdem etwas Warmes auf den Tisch bringen möchte, das uns einfach super schmeckt, dann sind die pikant gefüllten Blätterteig Schnecken genau das richtige! Und das Beste: Eurer Fanatsie sind keine Grenzen gesetzt. Fast jede pikante Füllung mit Schinken, Käse, Frischkäse oder Sauerrahm, Zwiebelwürfeln oder Gewürze ist machbar.

Fertigteig als wichtiger Helfer

Ich habe immer eine Packung Fertigteig Blätterteig zuhause, damit wir Flammkuchen oder pikante Blätterteig Schnecken zu machen. Ein besonderes Highlight sind auch frisch gebackenen Blätterteig Hörnchen mit Schokolade – wie Kinderriegel – zum Frühstück. Das kann ich euch echt für ein grandioses Wochenend-Frühstück empfehlen.

Aber ich möchte euch diesmal pikante Blätterteig Schnecken zeigen, die ich gern mache. Nämlich Blätterteig Schnecken, die ich mit selbst gemachten Zatar-Gewürz bestreue – einfach weil wir dieses Gewürz lieben und die Blätterteig Schnecken perfekt zu Salat oder ähnlichem schmecken und sie wirklich leicht sind. Denn mit Käse oder Schinken ist mir der Blätterteig schnell zu schwer. Aber mit einem Gewürz und/oder etwas Sauerrahm sind die Blätterteig Schnecken perfekt. Und durch den saftigen Blätterteig schmecken sie auch noch am nächsten Tag. Also ist der Snack perfekt vorzubereiten und zu variieren. Ihr könnt auch locker, eine Packung Blätterteig mit 4-5 verschiedenen Füllungen vorbereiten, so dass für jeden Geschmack etwas dabei ist:)

Aber jetzt zum Rezept (eigentlich ist das gar kein Rezept) und der Zubereitung von pikanten Blätterteig Schnecken:

Zubereitungszeit: 5 Minuten plus 15 Minuten Backzeit

1 Pck. fertiger Blätterteig

3-5 EL Zatargewürz (oder anderes Gewürz)

nach Belieben: 3-5 EL geriebener Käse, gewürfelter Schinken, Sauerrahm, Zwiebelwürfel