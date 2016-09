Nektarinen-Mandel-Kuchen: glutenfrei und lecker!

Diesen leckeren Nektarinen-Mandel-Kuchen habe ich aus Bernadette Wörndls Kochbuch „Jetzt können die Gäste kommen„*, einer Empfehlung von meiner Mom. Und erst jetzt beim Bloggen fällt mir auf, dass der Kuchen glutenfrei war bzw. ist! Geschmacklich macht es also überhaupt nichts aus, wenn man auf Mehl im Kuchen mal verzichtet. Er ist trotzdem leicht, fluffig und gehaltvoll:) Natürlich lädt sich dieser Kuchen auch wunderbar abwandeln und ihr könnt statt Nektarinen auch Aprikosen, Pfirsiche oder Äpfel. Ich kann mir sogar vorstellen, dass der Kuchen ausgezeichnet mit Bananen schmeckt – da würde ich im Teig aber noch 1-2 EL Kakaopulver einrühren. Muss ich unbedingt mal ausprobieren!

Das braucht ihr für den Nektarinen-Mandel-Kuchen (für eine Springform* mit 24-26 cm):

4 Nektarinen

1 EL Butter

1 Pckg Vanillezucker

4 Eier

100 g Zucker

1 1/2 TL Backpulver

200 g gemahlene Mandeln

200 g Mascarpone oder Créme fraiche

Und so geht der Mandel-Nektarinen-Kuchen:

Den Backofen auf 170 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Springform* (24-26 cm) mit Margarine einpinseln und mit etwas Mehl bestäuben.

Nektarinen waschen, entkernen und in Spalten schneiden. Butter in einer Pfanne schmelzen, Vanillezucker dazugeben und die Nektarinenspalten darin 5-8 Minuten anbraten. Eier und Zucker schaumig aufschlagen. Mandeln mit dem Backpulver mischen und zusammen mit der Mascarpone oder Créme fraiche und der Maisstärke in die Eier-Zucker-Mischung geben und miteinander glatt rühren.

Die Hälfte des Teiges in die Kuchenform füllen, dann die gebratenen Nektarinen darauf geben und den restlichen Teig darauf verteilen. Den Nektarinen-Mandel-Kuchen auf der Mitte des Ofens erst 25 Minuten backen, dann Temperatur auf 150 Grad senken und weitere 15 Minten fertig backen.

