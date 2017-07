Eines der schönen Dinge hier in Wien ist, dass Obst & Gemüse schon ein bisschen früher reif ist als in Deutschland. Deshalb gibt es schon Anfang Juli einen köstlichen Marillenröster mit reifen, saftigen Marillen. Das ist ebenfalls etwas typisch Österreichisches: die Röster. Am häufigsten gibt es den Zwetschgenröster, das ist meistens der fruchtige Begleiter zu Germ- oder Topfenknödel oder auch zu einem Kaiserschmarrn. Ich habe zu den Pancakes mit Mohn und Buttermilch allerdings einen Marillenröster gemacht. Zu Deutsch also einen Aprikosenröster. Das hat wunderbar zu den Pancakes gepasst und war ein richtig schönes, besonderes Sonntagsfrühstück.

Zutaten für Mohn Pancakes mit Buttermilch und einem Marillenröster:

Zubereitungszeit: 40 Minuten, plus 20 Minuten Quellzeit, 4 Portionen

75 g Margarine

2 Eier

200 ml Buttermilch

1 Prise Salz

3 EL Zucker

125 g Mehl (glatt oder Type 405)

50 g Mohn

1 TL Backpulver

2-3 EL Puderzucker (Staubzucker)

Marillenröster:

700 g Marillen (Aprikosen)

2 TL Vanilleextrakt

125 ml Apfelsaft (es geht auch Orangen- oder Multivitaminsaft)

100 ml Wasser

Und so gehen die Mohn Pancakes mit Marillenröster:

Pancakes:

25 g Margarine schmelzen. Eier, Buttermilch, Salz und Zucker rund 3 Minuten auf höchster Stufe verquirlen. Wie sollte es auch anders sein, habe ich das mit der Kenwood* gemacht:) Die geschmolzene Margarine ebenfalls unterrühren. Mehl, 35 g Mohn und Backpulver mischen und ebenfalls zur Eimasse geben und alles glatt rühren. Den Teig dann 15-20 Minuten quellen lassen.

Marillenröster:

Marillen (Aprikosen) waschen, halbieren und entsteinen. In einem großen Topf den Zucker mit rund 3 EL Wasser schmelzen und den Mischung auf mittlerer Temperatur hellbraun karamellisieren lassen. Den Saft zusammen mit Wasser dazu gießen (Vorsicht! Das Karamell ist sehr heiß!), ablöschen und so lange rühren bis sich das Karamell aufgelöst hat.Die Marillen und das Vanilleextrakt dazugeben. Alles etwa 10 Minuten bei niedriger Temperatur leise köcheln lassen, bis die Marillen schön weich sind. Den Topf vom Herd nehmen und den Röster leicht abkühlen lassen.

Backofen auf 100 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Damit darin die fertigen Pancakes auf einem Teller warm gehalten werden können. Einige Esslöffel Margarine zum Braten bereit halten. Den Teig noch einmal kurz rühren. Immer einen kleinen Schöpflöffel Teig in eine große Pfanne bei mittlerer Temperatur geben und die Pancakes von beiden Seiten einige Minuten backen. Zum Servieren noch den restlichen Mohn mit Puderzucker (Staubzucker) mischen.

Pancakes mit dem Marillenröster und dem Mohn-Puderzucker warm servieren und am besten sonntags einen heißen Kaffee dazu genießen.

