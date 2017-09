Marmorkuchen: Mein gelingsicherer Tipp für die Kaffeetafel

Ein Marmorkuchen bleibt einfach mein Lieblingskuchen. Als Geburtstagskuchen, als Klassiker auf der Kaffeetafel oder als Mitbringsel im Büro. Vielleicht, weil er so einfach aussieht und gleichzeitig ein Hingucker mit seinen Mustern ist, die jedesmal anders und immer einmalig sind. Ganz zu schweigen von der wunderbaren Form des Marmorkuchens diesmal (möglich dank Nordic Ware-Backformen). Da braucht man keine aufwändigen Verzierungen oder Dekors mehr. Die Form des Kuchens spricht für sich!

Ich habe bereits ein Rezept für einen Marmorkuchen online gestellt, aber ich probiere natürlich immer wieder neue aus und experimentiere. Für dieses habe ich das „Backen macht Freude„-Backbuch von Dr. Oetker, aber das aus dem Jahr 2011, benutzt. Das Rezept ist etwas abgeändert, und ja! Es ist noch besser! In Zukunft werde ich also dieses Rezept für den Marmorkuchen verwenden und immer wieder gern auf die NordicWare-Form zurückgreifen, weil das Ergebnis – auch ohen zusätzlichen Schokoguss – einfach köstlich aussieht! Und es ist wirklich kein einziges Brösel in der Form hängengeblieben und der Kuchen sieht perfekt aus!

Und das braucht ihr für den gelingsicheren Marmorkuchen:

(reicht für ca. 20 Stücke), Zubereitungszeit: 30 Minuten

eine Gugelhupfähnliche Kuchenform (ca. 22 cm oder 2,5 l)

etwas Margarine zum einfetten

Für den Rührteig:

225 g weiche Margarine

200 g Zucker

1 Pck. Vanillinzucker

1 Prise Salz

4 Eier (Größe M)

275 g mehl (es funktioniert auch mit 50.50 Dinkelmehl:Weizenmehl)

3 gestr. TL Backpulver

etwa 2 EL Milch

3 Tropfen Buttervanillearoma

15 g Kakaopulver (dunkles, ungesüßt)

15 g Kaba

etwa 2 EL Milch

Und so geht der gelingsichere Marmorkuchen:

Die Kuchenform gleichmäßig einfetten und den Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze vorheizen, Heißluft 160 Grad).

Für den Teig Margarine in einer großen Schüssel mit dem Quirl kurz schaumig schlagen. Nach und nach Zucker, Vanillinzucker und Salz dazugeben und alles zu einer geschmeidigen Masse verrühren bis sich der Zucker aufgelöst hat. Dann die Eier hinzufügen und rund 4 Minuten auf der höchsten Stufe alles zu einer homogenen Masse verquirlen.

Das Mehl mit Backpulver in 2 Portionen zum Teig geben und alles mit der Milch vorsichtig kurz glatt rühren.

Zwei Drittel des Teiges in die Kuchenform füllen. Den restlichen Teig mit dem Kakaopulver, Kaba, Zucker und der restlichen Milch mischen und kurz verrühren. Den dunklen Teig dann auf den hellen Teig in die Kuchenform füllen und eine Gabel spiralförmig durch beide Teigschichten ziehen, sodass im Teig ein Marmormuster entsteht.

Die Kuchenform auf den Rost im unteren Drittel in den vorgeheizten Backofen schieben und den Kuchen ca. 55 Minuten backen. Da ich eine NordicWare-Backform benutzt habe, geht der Kuchen rund 5 Minuten schneller:) Am besten testet ihr mit der Stäbchen-Probe, wann eurer Kuchen fertig ist. Also: Stäbchen rein, rausziehen, wenn Teig dran klebt, braucht der Kuchen noch etwas.

Nach dem Backen den Kuchen rund 10 Minuten in der Form auskühlen lassen , dann stürzen und auf einem Kuchenrost auskühlen lassen.

Wer möchte, kann den Kuchen noch mit Puderzucker bestreuen oder mit Schokoguss bedecken. Aber mir hat die Kuchenform bereits so gut gefallen, dass ich keine weitere Deko gebraucht habe!

Kleiner Tipp: Die Backform nicht in Spülmaschine, einfach die Form mit ein bisschen lauwarmen Wasser und einem Klecks Spülmittel füllen, kurz einweichen und mit einem weichen Spültuch oder mit einer ganz weichen Plastik-Bürste auswischen. Fertig ist die Form für die nächste Back-Session!

Großes Dankeschön an Herrn Zacharias von der Holländer & Zacharias GbR aus Frankfurt. Ihr Shop ist hier erreichbar: www.nordicware-deutschland.de

Die Kuchenform, die ich verwendet habe, könnt ihr bestellen*: http://amzn.to/20rFdn1

*Amazon-Affiliate-Link

Wer hier in Wien eine NordicWare kaufen möchte, findet sie bei der Firma Cusinarum in der Singerstraße 10 oder bei der Firma Lackstätter in der Wollzeile 18.

Die Firma Holländer & Zacharias hat mir für eine NordicWare-Backform zur Verfügung gestellt, der Artikel ist also sponsored. Das Rezept ist aber eine Eigenkreation von mir, inspiriert vom Dr. Oetker „Backen macht Freude“-Backbuch aus dem Jahr 2011.