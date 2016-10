Landhaus Oswald: Prädikat empfehlenswert!

Ja, das Landhaus Oswald in der Steiermark bekommt das Prädikat empfehlenswert! Und nein, dieser Beitrag ist keine Werbung für Restaurants in der Steiermark, sondern, einfach eine Empfehlung, weil ich am liebsten jedes Wochenende dort essen möchte! Leider ist es von uns aus ein bisschen weit weg, denn das Landhaus Oswald ist in der Steiermark. Kennengelernt habe ich das Wolfgang und sein Team beim Grill-Duell vergangenen Juli, ein wirklich tolles Erlebnis für mich!

Wir haben es uns richtig gut gehen lassen und haben als Einstimmung auf unseren Urlaub ein kleinen Abstecher nach Unterbergla in der Steiermark gemacht, schließlich hatte Wolfgang Edler gerade die zweite Haube für seine Kochkünste bekommen.

Warum wir selten auswärts essen

Ja, ich gebe zu: Was ich jetzt mache, ist Jammern auf hohem Niveau! Ich gebe das unumwunden zu! Aber wenn man selbst gern und viel – und ja, ich traue mich zu behaupten, dass ich es auch ganz gut kann – ist es sehr schwer, noch gut (und bezahlbar) außer Haus zu essen. So oft fällt der Test nicht so gut aus und das Verhältnis zwischen preis und Leistung stimmt so gar nicht. Oder: Wir finden die Atmosphäre so anstrengend cool, dass wir uns gar nicht wohl fühlen. Deshalb mag ich das Landhaus Oswald umso lieber! Da stimmt einfach alles!

Ich habe mich für das Menü entschieden, zuerst gab es eine Vorspeise mit Fisch und Salat, danach eine Kürbissuppe. Und gutes kann so einfach sein, wenn die Qualität der Zutaten stimmt! Einfach genial!

Wenig Schnickschnack, dafür umso bessere Zutaten: Schatzi hatte einen Salat mit Filetspitzen und Croutons! Traumhaft! Auch wenn es für mich zu viel Fleisch gewesen war, war das eine schöne Männer-Portion:)

Schatzi hat sich dann ein Steak medium gegönnt, mit grandioser Jus! Für mich gab es dann ein Rumpsteak mit Kräuterbutter, Ratatouille und Pommes. Eines ist noch ganz besonders hervorzuheben: Kinder sind sehr willkommen! Das ist in einem Hauben-Restaurant nicht selbstverständlich. Bei Wolfgang Edler macht das aber genau die Atmosphäre aus! Jeder ist willkommen, wenn er gutes Essen schätzt!

Gutes Fleisch, genial verarbeitet und wunderschön präsentiert! Einfach genial!

Das Dessert hat für den krönenden Abschluss gesorgt

Zum Schluss gab es für mich noch einen Käsekuchen, ein bisschen Vanilleeis und marinierte Erdbeeren. Ein Traum! Und obwohl wir auf eine Weinbegleitung verzichtet haben, war das Menü eine runde Sache. Unser Fazit: Wir kommen sehr gern wieder! Und wir freuen uns auf die familiäre und entspannte Atmosphäre mit exzellentem Essen!

Ich habe meine Rechnung übrigens selbst bezahlt und mache an dieser Stelle Werbung für Wolfgang Edler`s Landhaus Oswald, weil ich von seiner Küche, dem Essen und seinem Team begeistert. Wer eine angenehme, ruhige und entspannte Atmosphäre sucht und trotzdem sehr gut essen möchte, der ist im Landhaus Oswald bei Wolfgang Edler und seinem Team genau richtig! Unaufgeregt, regional und saisonal, exzellent verarbeitet und gewürzt – das kann der Wolfgang Edler mit seinem Team um Rene Goller hervorragend!