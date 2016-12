Ein kräftiges Weißbrot?!? Wie soll das denn gehen? Und vor allem: Wie soll das denn schmecken? Kurze Antwort: Ja, es geht und schmeckt fantastisch! Außen schön kross, innen luftig, so schmeckt das kräftige Weißbrot. Wie das geht? Ganz einfach, ihr braucht nicht besonders viele Zutaten, das einzige was ihr braucht ist Zeit und Geduld. Aber das wirklich beste an diesem Rezept? Es schmeckt fantastisch in selbst gebackenes Brot zu beißen, es reciht ein bisschen Butter, damit es perfekt zur Geltung kommt. Und: Ihr werdet jede Scheibe des kräftigen Weißbrots genießen! Versprochen!

Und so kann man ein kräftiges Weißbrot backen:

Für den Sauerteig:

65 g Weizenmehl 550

65 g Wasser

7 g Weizenanstellgut (also ein Teil vom angesetzten Sauerteig aus dem Kühlschrank)

Die Zutaten solange miteinander verrühren, bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind und 16 Stunden bei rund 26 Grad reifen lassen.

Für den Vorteig:

100 g Weizenmehl 550

100 g Dinkelmehl 630

50 g Roggenmehl 1150

250 g Wasser

3 g Hefe

Alle Zutaten glattrühren und 2 Stunden bei Raumtemperatur stehen lassen. Danach 14 Stunden im Kühlschrank reifen lassen.

Für den Hauptteig:

Sauerteig

Vorteig

160 g Weizenmehl 550

160 g Dinkelmehl 630

20 g Roggenmehl

85 g Wasser

12 g Salz

8 g Hefe

In der Küchenmaschine geben und gute 15 Minuten kneten bis ein schöner, homogener Teig entstanden ist. Per Hand mindestens doppelt so lange kneten. Den Teig 30 Minuten ruhen lassen, dann mit der Hand noch einmal kurz kneten, rund formen, und in einen gut bemehlten Gärkorb legen, mit Frischhaltefolie abdecken und gut eine Stunde im Backofen bei angestellter Backofenlampe (ergibt 30-32 Grad) gehen lassen.

Den Backofen auf 230 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen, den Teigling vorsichtig auf ein mit Backpapier ausgelegtem Backblech stürzen, einschneiden und in die Mitte des backofens schieben. Bei 230 Grad 15 Minuten (bis die gewünschte Bräune erreicht ist). Danach die Backofentür öffnen und den Dampf ablassen. Zwischendurch immer wieder Schwaden. In 55 Minuten das Brot bei 230 Grad fertig backen. Das Brot ist fertig, wenn es sich beim Klopfen auf die Unterseite hohl anhört. Das fertige Brot auf einem Küchenrost über Nacht auskühlen lassen und am nächsten Tag zum Frühstück genießen.