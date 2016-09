Ich habe – wie schon einige Male erwähnt – einen Kenwood Cooking Chef*, der mir viel Arbeit abnimmt und der wirklich ein Traum ist! Für jemanden wie mich, der wirklich viel kocht und backt, ist diese Küchenmaschine eine echter Glücksfall. Sie knetet, sie kocht, sie rührt, sie schlägt, sie schnipselt, sie häckselt, sie mixt, sie reibt, sie zerkleinert. Viele schwere Brotteige habe ich zum ersten Mal mit dem Kenwood Cooking Chef gemacht, weil er das richtige schwere Kneten übernommen hat. Aber heute stelle ich auch ein Rezept vor, das auch ohne Küchenmaschine hervorragend funktioniert. Es geht genauso leicht ohne: Kirsch Clafoutis.

Kirsch Clafoutis ist ein Dessert, das ganz einfach auch mit allen anderen Obstsorten, die man zuhause hat, machen kann. Es funktioniert mit Marillen, Heidelbeeren, Himbeeren oder Pfirsichen. Wichtig ist nur, dass das Obst in etwa gleich große (oder eher kleine) Stücke geschnitten ist. Da man für Clafoutis nicht viele Zutaten braucht, kann man das Dessert ganz spontan und einfach zubereiten kann. Ich habe noch eine Vanillesauce dazu gemacht, wie ihr auf dem Foto seht. Das Rezept dazu schreibe ich auch gleich dazu:)

Und das braucht ihr für Kirsch Clafoutis mit Englischer Creme:

für eine rund 22 cm große, ofenfeste Form geben, reicht für 4-6 Personen, Zubereitungszeit: 10 Minuten plus 40 Minuten Backzeit

3 Eier

70 g Zucker

70 g Mehl

300 ml Milch

1/2 TL Vanilleextrakt

1 Prise Salz

1/2 TL Backpulver

300 g entsteinte Kirschen (aus dem Glas)

Für die Englische Creme braucht ihr:

60 g Zucker

6 Eigelb

2 Vanilleschoten

500 ml Vollmilch

Und so geht Kirsch Clafoutis mit Englischer Creme:

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Alle Zutaten in den Mixer der Kenwood geben (oder in eine große Rührschüssel) und auf höchster Stufe rund 50 mixen/ rühren. Die ofenfeste Form einfetten und die entsteinten (abgetropften) Kirschen gleichmäßig in der Form verteilen. Die gemixte/ gerührte Flüssigkeit über die Kirschen geben und im Ofen ca. 40 Minuten backen. Den Backofen ausstellen und die Kirsch Clafoutis noch eine Stunde im Ofen ruhen lassen.

Jetzt die Englische Creme machen. Zucker und Eigelb in die Schüssel des Kenwood Cooking Chef geben und das Flexi-Rührelement einsetzen, auf Geschwindigeitsstufe 4 und solange schlagen bis die Masse hell und luftig ist.

Die Vanilleschote der Länge nach aufschlitzen und das Vanillemark herauskratzen. Das Mark zusammen mit der Milch zur Eimasse in die Schüssel geben. Die Kenwood CC einstellen: Zieltemperatur ist 85 Grad, Geschwindigkeitsstufe 1. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, den Timer auf 5 Minuten stellen und die Masse weiterkochen. Die eingedickte Vanillecreme sofort umfüllen und bis zum Servieren in den Kühlschrank stellen.

Diese Nachspeise ist ein süßer Traum! Mit der Kenwood CC geht das ganz natürlich einfacher und leichter. Denn eine Englsiche Creme hätte ich über dem Wasserbad nicht gemacht. Alle, die keine Küchenmaschine haben, können zum Kirsch Clafoutis auch eine Kugel Vanilleeis servieren – das passt genauso fantastisch!

*Amazon-Affiliate-Link