So, nach diesem superköstlichem Joghurtbrot mit Walnüssen bin ich dann durch mir Gerhard Kellners „Rustikale Brote aus deutschen Landen“ Backbuch. Die meisten Rezepte habe ich ausprobiert und kann sie definitiv zum Nachbacken empfehlen. Da das Buch nur knapp 10 Euro kostet ist es auch für Brotback-Anfänger geeignet, da es keine riesige Investition ist. Ich habe aus dem Brotbackbuch wirklich etliche Rezepte nachgebacken: die Saaten-Sonne, das Roggenbrot, das Roggen-Dinkelbrot, die Bauernkruste oder das Vollkornbrot mit Sonnenblumenkernen und Sesam. Jedes Brot war einfach genial lecker! Außerdem noch eine Empfehlung von mir den Blog www.ketex.de von Gerhard Kellner zu lesen! Einfach weil er auf Fragen sehr schnell antwortet und mir verraten hat, was ich am Anfang falsch gemacht habe. Auf dem Blog findet ihr außerdem eine riiiieeeesige Menge an Informationen rund ums Brotbacken! Kann ich euch nur empfehlen!

Zutaten und Zubereitung des Joghurtbrot mit Walnüssen:

Zubereitungszeit: Vorbereitungszeit: 30 Minuten, Knetzeit 7 Minuten, 17 1/2 Stunden Gehzeit, Backzeit: 55 Minuten

Für den Sauerteig:

190 g Roggenmehl 1150

150 g Wasser

19 g Roggenanstellgut

Alles in einer Schüssel solange verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind, mit Frischhaltefolie abdecken und bei Zimmertemperatur (am besten an einem warmen Ort bei ca. 26 Grad) 16 Stunden reifen lassen.

Für den Vorteig:

100 gWeizenmehl 1050

100 gWasser

1 g Frischhefe

1 g Salz

Auch diese Zutaten miteinander verrühren bis keine Klümpchen mehr zu sehen sind, mit Frischaltefolie abdecken und 2 Stunden bei Raumtemperatur, danach für 14 Stunden im Kühlschrank reifen lassen.

Für den Hauptteig:

Sauerteig

Vorteig

100 g Weizrnmrhl 1050

280 g Roggenmehl 1150

160 g Wasser

100 g Joghurt (3,5 % Fett)

14 g Salz

10 g Frischhefe

50 g grob gehackte Walnüsse

Alle Zutaten in der Küchenmaschine 7 Minuten auf mittlerer Stufe kneten. (Per Hand sollte die Knetzeit mind. doppelt solange sein). Den Teig dann mit Frischhaltefolie abdecken und 30 Minuten ruhen lassen.

Den Teig dann rund formen und in einem gut bemehlten Gärkörbchen, mit Frischaltefolie abdecken bis dann eine Stunde bei 30 bis 32 Grad zur Gare stellen. Diese Temperatur erreicht ihr einfach schon dadurch, dass ihr die Ofenlampe anstellt und den Gärkorb reinstellt. Bei mir dauert die Gare meist nur halb solange, sonst habe ich Teig mit Übergare und das Teil fällt in sich zusammen.

Jetzt ab in den Ofen und warten

Den Backofen auf 250 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Ein Backblech mit einem Backpapier belegen und den Teigling vorsichtig darauf stürzen, einschneiden und auf der 2. Schiene von unten abbacken bis die gewünschte Bräunung erreicht ist. Danach wird die Backtemperatur auf 180 Grad gesenkt und das Brot nochmal 40 Minuten gebacken. Mit einer Blumenspritze zwischendurch Wasser in den Backofen spritzen und nach 15 Minuten den Backofen öffnen, um den Dampf herauszulassen.

Das Brot aus dem Ofen nehmen und zur Kontrolle auf die Unterseite klopfen. Das Brot muss sich hohl anhören, dann ist es fertig.

Das fertige Brot dann auf einem Kuchenrost abkühlen lassen. Das Brot schmeckt wunderbar saftig, mit einer schönen knusprigen Kruste. definitiv ein Favorit bei uns!