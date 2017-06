Gegrillter Halloumi mit Sumach und Minze

Die Minze gibt dem gegrillten Halloumi einen richtig frischen Kick und der Grillkäse eignet sich hervorragend als leichte Beilage zu einem BBQ oder als erfrischender Teil auf dem Mezze-Tisch. Ich habe ihn zusammen mit einigen anderen Mezze wie Muhammara, Falafel, Spinatsalat mit Granatapfelkernen und gegrillter Aubergine und einem Gurkensalat gemacht – einfach genial!

Zutaten für gegrillten Halloumi mit Minze und Sumach:

Zubereitungszeit: 10 Minuten, plus 10-20 Marinierzeit und 15 Minuten Backzeit

1 kleiner Bund Minze, gewaschen und fein gehackt

1 kleiner Bund Petersilie, gewaschen und fein gehackt

1 kleine Knoblauchzehe, geschält und gehackt

6 EL Olivenöl

1 TL Sumach

250 g Halloumi in dünne Scheiben geschnitten

Zitronenspalten zum Servieren

Und so geht der gegrillte Halloumi mit Minze:

Knoblauch, Minze, Petersilie, Sumach und Olivenöl zu einer Marinade verrühren. Eine ofenfeste mit etwas Olivenöl ausstreichen. Die Käsescheiben von beiden Seiten in der Marinade wälzen und rund 10-20 Minuten in der Marinade ziehen lassen. Dann die Käsescheiben in die vorbereitete Form legen, ggf. mit etwas Minz-Petersilie-Marinade beträufeln.

Ofengrill vom Backofen vorheizen. Den Käse in der ofenfesten Form für rund 15 Minuten grillen, bis er am Rand eine schöne braune Kruste bekommt, dann ist der Käse fertig.

Er passt wunderbar zu einem sommerlichen Salat, als Beilage zu einem BBQ oder mit etwas Fladenbrot als Mezze. Die Minze gibt dem Halloumi einen richtig frischen Kick!