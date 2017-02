Umami: Gebratene Champignons

In der Lebensmittelkunde heißt die Geschmacksrichtung der gebratenen Champignons auch umami. Herzhaft, pikant, voller Geschmack – das steckt in gebratenen Champignons, die übrigens total einfach sind. Ich mache sie gern zu Salaten, als geheime Zutat für Dressings oder als Ersatz für Fleisch oder Käse, beispielsweise in Pestos oder Nudelsaucen. Das Rezept ist so vielfältig einsetzbar, dass es kaum ein Gericht gibt, wozu die Champignons nicht passen: Als Beilage zu Grillgerichten, zur Brotzeit, zu kurzgebratenem Fleisch oder als Ersatz dafür.

Eigentlich kann man (fast) jede Pilzart dafür benutzen, alle Arten von Champignons, Shiitake, Kräuterseitlinge oder auch Austernpilze. Ich nehme am liebsten Butter oder Butterschmalz, um die Pilze anzubraten. Das gibt einfach viel mehr Geschmack, ein richtig nussiges Aroma.

Zutaten für gebratene Champignons:

300 g Champignos

3 EL Butter oder Butterschmalz (Veganer nehmen Pflanzenöl)

Salz

Pfeffer

granulierter Knoblauch

Einfach in einer großen beschichteten Pfanne bei mittlerer Temperatur Butter schmelzen. Währenddessen die Champignons putzen und grob vierteln. Nun die Champignons kräftig rundherum anbraten bis die Champignons kräftig braun. Bitte auf keinen Fall zu oft umrühren! Gebt den Champignons einfach Zeit. Sind sie schön gebräunt, dann kräftig mit Salz, Pfeffer und dem Knoblauch abschmecken. Fertig ist ein richtig leckerer Snack!

Tipp: Als veganer Käse- oder Nussersatz eignen sich gebratene Champignons perfekt für Pestos, Saucen oder Salate.

In den nächsten Wochen werde ich euch Rezepte oder Lebensmittel passend zu den fünf Geschmacksrichtungen vorstellen. Es kommen noch süß, sauer, salzig und bitter.

Guten Appetit!