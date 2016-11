Gebackener Blumenkohl in Käsepanade – ohne Fett!

Das Rezept für gebackenen Blumenkohl in Käsepanade habe ich in einem der kurzen Tasty-Videos auf Facebook gesehen und weil es so einfach und köstlich aussah, habe ich es gleich nachgemacht. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin immer dankbar für neue Rezepte für Blumenkohl. Das Gemüse lacht mich in der kalten Jahreszeit immer an, aber als Suppe kann ich es nicht mehr so sehen. Auch die beiden Männer finden Blumenkohlsuppe nur so mittelmäßig lecker. Deswegen habe ich euch hier gleich mal das Rezept für den gebackenen Blumenkohl mit Käsepanade aufgeschrieben.

Zutaten für den gebackener Blumenkohl in Käsepanade:

1 mittelgroßer Blumenkohl (Karfiol)

1/2 Suppenteller voll mit Semmelbröseln

1/2 Suppenteller voll mit geriebenem Parmesan oder Grana Padano

2 Eier

Den Backofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen und ein Backblech mit Backpapier auslegen. Den Blumenkohl waschen, den Strunk ausschneiden und in kleine Röschen teilen. In einem Suppenteller die Semmelbrösel mit dem geriebenen Parmesan vermischen. In einem Suppenteller die zwei Eier aufschlagen und mit einer Gabel verquirlen. Die Blumenkohlröschen zuerst in den verquirlten Eier wenden und dann in der Semmelbrösel-Käse-Panade wälzen. Danach sofort aufs Backblech. Alle Röschen panieren und aufs Blech legen, dann kann es gleich ab in den Ofen! Jetzt wird der Blumenkohl rund 40 Minuten (bis zur gewünschten Bräune 10 Minuten kürzer oder länger) gebacken. Danach ist er gleich servierfertig. Dazu passt ein Joghurt-Dip oder ein Blattsalat. Der panierte Blumenkohl eignet sich aber auch als Beilage zu Fleisch oder Grillgerichten. Ich wünsche euch guten Appetit! Habt ihr noch Geheimrezepte für Blumenkohl?