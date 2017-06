Die besten Nüsse zum Snacken – mit Zatar

Du bist auf der Suche nach einem leckeren Auftakt zu einem schönen Essen? Etwas zum Appetit holen, etwas zum Snacken als Begleitung zum Aperitif? Dann sind diese ofengerösteten Nüsse mit Zatar perfekt. Sie schmecken pikant, würzig, exotisch und so gut, dass man schwer mit dem Snacken aufhören kann. Und nebenbei kommt der richtige Hunger auf mehr!

Und das braucht ihr für orientalische Snack-Nüsse:

Zubereitungszeit: 20 Minuten

100 g Cashewkerne

100 g gehäutete Mandeln

1 TL Salz, plus evtl. Salz zum Nachwürzen

1-2 EL Olivenöl

4 TL Zatar

Und so gehen die ofengeröstete Nüsse mit Zatar:

Den Ofen auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. In einer großen Schüssel Zatar und Salz im Olivenöl verrühren. Die Mandeln und Cashewkerne in die Schüssel geben und kräftig umrühren, so dass alles schön mit der Zatar-Öl-Mischung vermischt wird.

Ein Backblech mit Backpapier auslegen und die Nüsse gleichmäßig auf dem Blech verteilen. Jetzt ab in den Ofen und gute 5 Minuten rösten. Dann das Blech aus dem Ofen nehmen und die Nüsse auf dem Blech wenden. Dann das Blech nochmal 5-10 Minuten (je nach der gewünschten Bräune) in den Ofen geben.

Die Nüsse aus dem Ofen nehmen und auskühlen lassen. Die Nüsse können auch lauwarm als Snack serviert werden und lassen sich obendrein auch gut vorbereiten.