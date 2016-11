Bagels beim #synchronbacken

Ja, Asche auf mein Haupt! Es ist über ein halbes Jahr her, dass es beim #synchronbacken das Rezept für Bagels gab. Und ja, erst jetzt gibt es meinen Beitrag dazu. Warum so spät? Erst habe ich die Fotos vergessen, weil ich ich sie so gut versteckt habe. Dann waren wir im Urlaub und dann waren sie sowieso schon so lange in der Warteschlange, dass sie auch noch ein bisschen warten konnten – dachte ich mir. Aber völlig zu unrecht haben diese leckeren Kringel so lange gewartet und deshalb habe ich sie gleich nochmal gebacken. Diesmal ohne #synchronbacken, aber dafür mit dem gleich Ergebnis: supersaftige, innen weiche, außen krosse Bagels. Ich habe noch keine Laugenperlen gefunden, die Sandra von From-Snuggs-Kitchen verwendet, denn dann zeige ich euch auch meine Laugenvariante. Bis dahin gibt es das Rezept für die „normalen“ Bagels, gebacken übrigens mit Kartoffelwasser. Leeeecker, sag ich nur!

Und so gehen die Bagels vom #synchronbacken:

Die Bagels vom #synchronbacken von Zorra Kochtopf und Sandra von www.from-snuggs-kitchen.com gehen wirklich kinderleicht! Und das beste ist, ihr könnt das Rezept leicht abwandeln und die Kringel dekorieren und ausstaffieren wie ihr wollt: Weißer oder schwarzer Sesam, Sonnenblumenkerne, Mohn, Kürbiskerne oder ihr macht ein bisschen Lauge in das Kochwasser der Bagels.

Zutaten (reicht für 4-6 Bagels)

1 Kartoffel (ca. 100-125 gr), geschält und klein gewürfelt

135 ml Kartoffel-Kochwasser

3,5 gr Trockenhefe

15 ml neutrales Öl

1 Ei, Größe M

325 g Mehl (es geht auch Dinkelmehl)

1 TL Salz

je 1,5 EL schwarzer und weißer Sesam

evtl. Laugenperlen, Ei zum Bestreichen sowie Sesam & Mohn

Die Kartoffelwürfel in etwa 200 ml für 10 min kochen. Das Kochwasser beim Abgießen auffangen und davon 130 ml abmessen. Das Kartoffelwasser in eine kleine Rührschüssel geben, abkühlen lassen, die Hefe dazugeben, verrühren und die Hefe darin auflösen lassen. Nach 5 min. sollte es etwas schäumen oder blubbern. Nun das Kartoffelwasser, Mehl, Ei, Salz und Öl in eine große Rührschüssel geben. Alles mit dem Quirl oder der Küchenmaschine* etwa 2 min. auf niedriger Stufe, weitere 3-4 min. auf der nächst höheren Stufe zu einem geschmeidigen Teig verrühren. Den Teig abdecken und bei Zimmertemperatur für rund 1 Stunde gehen lassen, bis sich sein Volumen fast verdoppelt hat. Die Arbeitsfläche leicht mehlen und den Teig in 5-6 Portionen teilen. Jede Portion zu Kugeln formen und dann mit einem Kochlöffel oder Finger das Loch in die Mitte stossen. Die Bagels nun nochmals für 15 min. gehen lassen. In der Zwischenzeit in einem großen Topf etwa 1 Liter Wasser aufkochen, ein Backblech mit Backpapier belegen und den Backofen auf 220°C Ober-/Unterhitze vorhitzen. Beim Wassertopf nun die Hitze reduzieren (An dieser Stelle kommen – wenn gewünscht – die Laugenperlen ins Wasser) und 2-3 Bagels mit einer Schaumkelle in den Topf geben. Nach etwa einer Minute wenden und die zweite Seite ebenfalls 1 Minute im Wasser ziehen lassen. Die Bagels nun auf das Backblech geben. Die Bagels im Ofen für etwa 25 Minuten backen, herausnehmen und auf einem Gitter auskühlen lassen

Und jetzt könnt ihr sie nach Belieben belegen: Froschkäse, Avocadocreme, Schinken, Käse, Ei, Lachs, Rucola, Meerrettich oder auch Erdnussbutter, Nutella oder Marmelade.

