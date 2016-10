Avocado-Dip mit Tahine: Genial lecker!

Dieser einfache, frische Avocado-Dip mit Tahine schmeckt genial und macht jedes langweilige Abendbrot zu einem richtig gesunden, leckeren Highlight! Dazu kommt, dass man die Zutaten am Wochenende einkaufen kann und wenn man dann unter Woche Lust und wenig Zeit hat, kann man sich im Handumdrehen etwas gutes auf den Teller zaubern. Denn die Zutaten halten sich locker einige Tage.

Das Rezept habe ich ursprünglich übrigens aus Salma Hages neuem Kochbuch „Orient – köstlich vegetarisch„*. Ein Kochbuch, das ich absolut weiterempfehlen kann. Die orientalische Küche bietet sowieso eine Vielfalt an vegetarischen und veganen Gerichten an, aber Hage interpretiert auch einige Klassiker neu oder verleiht ihnen einen neuen Kick – alles vegetarisch versteht sich. Ich habe auch schon einige andere Rezepte daraus gekocht, die hier in den nächsten Wochen noch auf dem Blog verarbeitet werden.

Ihr wollt endlich wissen, was ihr für den Avocado-Dip braucht und loslegen? Bitteschön! Hier gehts zum Rezept:

Und so geht der Avocado-Dip mit Tahine:

Zubereitungszeit: 25 Minuten

75 g frische oder tiefgefrorene Erbsen

2 reife Avocados

1 EL Tahine

Saft von einer Zitrone

1 kleine Knoblauchzehe

1 TL Honig (Veganer benutzen Agavendicksaft oder Birkenzucker)

1/2 TL Kreuzkümmelsamen, geröstet

Salz

Pfeffer

1 kleinen Bund Minze, Blätter abgezupft

1 gute Handvoll Pinienkerne, geröstet

etwas Olivenöl

Die Erbsen 2-3 Minuten in kochendem Wasser garen und dann sofort in einem Sieb abgießen und unter kalten Wasser kurz abkühlen lassen, damit siwe ihre wunderschöne grüne, knallige Farbe behalten.

Die Avocado schälen, entkernen und in kleine Stücke schneiden. Den Knoblauch schälen und zusammen mit den anderen Zutaten (außer den Pinienkernen) in einen Mixer* geben und cremig pürieren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten und am Schluss über den Dip streuen. Den Dip in einer Schüssel anrichten und mit ein paar Minzeblättern und etwas Olivenöl garnieren. Fertig ist das Abendessen! Zum Avocado-Dip dazu passt Pita- oder Naanbrot.

*Amazon-Affiliate-Link