22TageZuckerDetox [Werbung]: Part II

Es geht weiter mit dem Projekt #22TageZuckerDetox [Werbung] und ein Zwischenfeedback. Mitten in der 2. Woche, genauer gesagt, an Tag 11, habe ich das Programm gelockert. Will heißen, ich habe Süßes gegessen. Meine Umwelt hat es mir gedankt! Warum? Im Büro hatte ich eine stressige Woche, einige Abgabetermine für die Uni und ich war und bin seit über einer Woche erkältet. Zusammen mit einem erkälteten Kind ist es mir dann doch zu viel geworden und ich habe etwas kochen bzw. backen müssen, um meine Nerven zu beruhigen.

Ein Zwischen-Fazit zum Projekt #22TageZuckerDetox

Ein kurzer Review auch zur Rezeptdatenbank, die gerade überarbeitet wird. Und das hat sie an der einen oder anderen Ecke auch nötig. Die meisten Rezepte sind superleicht auch für ein bis zwei Personen nachzumachen. Aber, Fitness- und Low Carb-Food ist einfach nicht mein Ding. Nicht, weil kein Zucker drin ist. Nein! Es schmeckt mir einfach nicht. Einige Sachen aus der Rezeptdatenbank kann ich auch einfach nicht essen. Steinobst, Kernobst und Nüsse sind für mich einfach tabu. Das heißt leider auch, dass eine Vielzahl an Rezepten für mich nicht infrage kommt. Da ich erkältet bin, habe ich auch nur eine Einheit Yoga und ein Workout gemacht. Das hat hoffentlich trotzdem noch die ein oder andere Zuckersünde vergessen lassen.

Ich würde mich freuen, wenn es ein Stufen-Programm bei #22TageZuckerDetox gäbe. Ein Light-Programm und ein Hardcore-ohne-Zucker-und-Kohlenhydrate-Programm. Das wäre perfekt! Immer noch begeistert bin ich von dem Fitness- und Yoga-Programm. Das ist wirklich fantastisch und man kann ganz einfach, schnell und spontan zuhause Sport machen und spart sich den Gang ins Fitnessstudio. Eine geniale Sache wie ich finde. Ich werde natürlich auch noch die dritte Woche des Projekts #22TageZuckerDetox durchziehen und meinen Zuckergenuss so niedrig wie möglich halten. Das Programm hat mir schon noch einmal mein Bewusstsein für Zucker geschärft. Und das finde ich gut!

